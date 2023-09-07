ريم بسيوني تقدّم محاضرات في تاريخ الصوفية والبحث عن السعادة في «الحرية للإبداع»

تقدّم الدكتورة ريم بسيوني، سلسلة من محاضرات تاريخ الصوفية الشهرية والبحث عن السعادة، رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة، الأسبوع المقبل في القاهرة والإسكندرية، على خلفية صدور الطبعة الخامسة من كتابها «البحث عن السعادة» الصادر عن دار المعارف.

«كيف تعامل الصوفية مع الفقد والابتلاء؟»

وتقام المحاضرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر في بيت السناري بالسيدة زينب وذلك في السابعة مساء.

فيما تقام الندوة الثانية في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يوم الخميس المقبل في السابعة مساء، وتحمل الندوتين عنوان «كيف تعامل الصوفية مع الفقد والابتلاء؟».

كتاب «البحث عن السعادة»

ويتناول الكتاب مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، عبر خلال رحلة تاريخية ‏وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي، ويركز على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى مقام الرضا، ‏وهو أعلى مقام عند كثير من الصوفيين.

وحسب مقدمة الكتاب: للوصول إلى هذا المقام، يحتاج أي شخص إلى ‏جهاد نفس قوي ومستمر، والوصول إلى الرضا مثل الوصول إلى الحرية في دنيا تعتبر ‏إلى حد كبير، سجنًا؛ لأنها محدودة المدة والمكان. والرضا هو التحرر القليل من هذا ‏السجن، ولكن كيف يحدث هذا؟