رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«زراعة كفر الشيخ»: حققنا إنتاجية 415 ألف طن من الأرز منذ بداية الموسم

كتب:

خير الله فؤاد
01:15 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
حصاد الأرز بكفر الشيخ

حصاد الأرز بكفر الشيخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنّ إنتاجية ما جرى حصده حتى اليوم، من محصول الأرز الشعير، بلغت نحو 415 ألف طن، وهو ما يدل على أنّ إنتاجية هذا العام، ستحقق زيادة كبيرة عن موسم حصاد العام الماضي.

استمرار عمليات حصاد الأرز الشعير

وأوضح «غربية» في تصريحات لـ«الوطن »، أنّ موسم حصاد الأرز الشعير، مستمرًا حتى منتصف أكتوبر المقبل، وذلك نظرًا للمساحات الكبيرة المنزرعة هذا العام، التي بلغت نحو 338 ألف فدان.

إنتاجية الأرز الشعير عريض الحبة بكفر الشيخ

وأشار إلى أنّ أغلب المنزرع في محافظة كفر الشيخ، هو من نوع الأرز عريض الحبة، بواقع 70%،  والأرز رفيع الحبة بواقع 30%، وذلك على نطاق قرى ومراكز كفر الشيخ الـ13.

اقرأ المزيد:

«زراعة كفر الشيخ»: نزرع ثلث مساحة القطن على مستوى الجمهورية

يضم 8 قطع أثرية فريدة.. افتتاح معرض «الكتابات عبر العصور» بمتحف كفر الشيخ

«بيطري كفر الشيخ»: حققنا 106% من نسب تحصين الماشية لحماية 212 ألف رأس

افتتاح معرض مؤقت عن نشأة الكتابة في مصر القديمة بمتحف كفر الشيخ
بقلم خير الله فؤاد