«زراعة كفر الشيخ»: حققنا إنتاجية 415 ألف طن من الأرز منذ بداية الموسم

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنّ إنتاجية ما جرى حصده حتى اليوم، من محصول الأرز الشعير، بلغت نحو 415 ألف طن، وهو ما يدل على أنّ إنتاجية هذا العام، ستحقق زيادة كبيرة عن موسم حصاد العام الماضي.

استمرار عمليات حصاد الأرز الشعير

وأوضح «غربية» في تصريحات لـ«الوطن »، أنّ موسم حصاد الأرز الشعير، مستمرًا حتى منتصف أكتوبر المقبل، وذلك نظرًا للمساحات الكبيرة المنزرعة هذا العام، التي بلغت نحو 338 ألف فدان.

إنتاجية الأرز الشعير عريض الحبة بكفر الشيخ

وأشار إلى أنّ أغلب المنزرع في محافظة كفر الشيخ، هو من نوع الأرز عريض الحبة، بواقع 70%، والأرز رفيع الحبة بواقع 30%، وذلك على نطاق قرى ومراكز كفر الشيخ الـ13.