«زراعة كفر الشيخ»: نزرع ثلث مساحة القطن على مستوى الجمهورية

قال الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنّ المحافظة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة محصول القطن، موضحًا أنها تزرع ‫ثلث مساحة القطن في الجمهورية.

ثلث مساحة الجمهورية

وأضاف «غربية»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في السنة الحالية لدينا 84 ألفًا و200 فدان نحتل بهم ثلث المساحة في مصر، ونولي اهتمامًا كبيرًا جدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الزراعة الدكتور السيد القصير للاهتمام بمحصول القطن، وبخاصة أنه محصول استراتيجي، كما أننا نهتم بعودته إلى سابق عهده وعصره الذهبي».

الدولة تدعم زراعة القطن

وتابع وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنّ الدولة تدعم زراعة القطن في كفر الشيخ وفي المحافظات الأخرى من خلال توفير مجموعة من المبيدات والندوات الإرشادية، إذ أن المحافظة لديها برنامج إرشاد قوي، كما أن الإدارة المركزية للإرشاد تعقد ندوات، ويتم تقديم للمزارعين حزمة توصيات فنية بالاشتراك مع أساتذة مركز البحوث الزراعية.