افتتاح معرض مؤقت عن نشأة الكتابة في مصر القديمة بمتحف كفر الشيخ

افتتح متحف كفر الشيخ معرضا مؤقتا بعنوان «الكتابات عبر العصور»، والذي يلقي الضوء على نشأة الكتابة في مصر القديمة وتطورها، ويستمر المعرض حتى 15 أكتوبر المقبل، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

عرض 8 قطع أثرية

ويضم المعرض 8 قطع أثرية، عبارة عن لوحات تحتوي على نصوص كتابية من اللغات التي وجدت في مصر، ومن أهم هذه القطع لوحة كاتب مصنوعة من قطعة من الخشب وبها تجاويف لحفظ الحبر المستخدم في الكتابة، وكتلة حجرية غير منتظمة الشكل عليها كتابة بالخط الهيراطيقي للغة المصرية القديمة، وختم مستطيل الشكل من البرونز عليه سطرين من الحروف اللاتينية وبالخلف مقبض، وقطعة من الحجر الجيري مكسورة عليها نص باللغة اليونانية القديمة.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

واُفتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وأسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.