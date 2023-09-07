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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد.. إغاثة ومراقبة

كتب:

هانى حسن
12:06 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
لحظة إطلاق القمر الصناعي الصيني

لحظة إطلاق القمر الصناعي الصيني

أطلقت الصين، اليوم الخميس، قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «شينخوا» الصينية أنه جرى إطلاق القمر الصناعي «ياوقان - 33 03»، على متن صاروخ من طراز «لونج مارش-4 سي» صباح اليوم، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

ويستخدم القمر الجديد لأغراض التجارب العلمية ومسوح الموارد الأرضية، وتقدير عائد المحاصيل والوقاية والإغاثة من الكوارث.

وتعد هذه هي المهمة رقم 486 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش، أما المهمة رقم 485 للصواريخ الحاملة من طراز الونج مارش. 

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