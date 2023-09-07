لينك الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة سبتمبر 2023.. إليك الخطوات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية المختلفة، عبر مواقعها الرسمية، في إطار تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين عبر أنظمة الرقمنة والتحول الرقمي، ومن ضمن هذه الخدمات هي لينك الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة سبتمبر 2023، للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن حالة الطلب أو تقديم شكوي.

لينك الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة سبتمبر 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، لينك الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة سبتمبر 2023 .

- أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لينك الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة سبتمبر 2023، من« هنـــــــــــــا ».

- أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة سبتمبر 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة المذكور سلفا، واختيار خدمة «الاستعلام عن تكافل وكرامة»، والضغط على «استعلم عن نتيجتك».

خطوات لينك الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة سبتمبر 2023

وتتم هذه الخطوات من خلال الآتي:

- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالشخص الراغب في الدخول على لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة سبتمبر 2023.

- ظهور نتيجة الاستعلام.

- ظهور حالة البطاقة تكافل أو كرامة، سواء كانت البطاقة سارية أو متجمدة.

- عند سريان البطاقة ستظهر لك قيمة الدعم النقدي الخاصة بك لشهر سبتمبر 2023.

شروط التقدم لتكافل وكرامة

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بتحديد عدة شروط للتقدم للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة:

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- تتولى الوزارة حصر دوري واستعلام عن المشتركين ضمن البرنامج.

- التأكد من استمرار أحقية حصول الفرد أو الأسرة على الدعم النقدي.