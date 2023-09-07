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10 حالات يمنع فيها صرف دعم تكافل وكرامة.. بينها العمل بالقطاع الخاص

كتب:

منة عبده
10:16 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

«تكافل وكرامة» من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن محور «الحماية الاجتماعية»، إذ تستهدف من خلاله الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لحصولهم على دعم نقدي شهريا، يعينهم على الحياة.

وحدّدت الوزارة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الشخص لقبوله ببرنامج الدعم النقدي، وحال عدم توافر أحد تلك الشروط، يُمنع صرف دعم «تكافل وكرامة».

دعم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى، على القيام بعمل استعلامات مستمرة عن بيانات جميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي يبلغ عددهم 22 مليون مستفيد، لمعرفة ما إذا كانت لا تزال شروط القبول قائمة أم حدث تغير فيها. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 10 حالات يمنع فيها صرف دعم «تكافل وكرامة»، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. 

10 حالات يمنع فيها صرف دعم «تكافل وكرامة»

1- العمل في القطاع الخاص. 

2- العمل بالحكومة. 

3- العمل خارج البلاد.

4- ملكية عمل خاص/ شخصي.

5- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية على 2000 جنيه للطفل الواحد.

6- العمل بالقوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من هذا العمل.

7- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

8- امتلاك عقارات غير محل السكن.

9- امتلاك جرار زراعي.

10- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.