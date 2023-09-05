تدريب 150 مستفيدة من «تكافل وكرامة» لسوق العمل والتوظيف ببني سويف

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي عن تنفيذ جلسات الدعم والتحفيزلـ150 سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بمحافظة بني سويف، وذلك تمهيدا لتدريبهم على مهارات سوق العمل وتشبيكهم بالوظائف المناسبة، وهو الهدف الرئيسي من البرنامج الذي يعد أحد سبل التممكين الاقتصادي للسيدات، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

تدريب على مهارات سوق العمل

وأشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن تدريب السيدات يأتي بالتعاون مع جمعية آنا سيمون بمحافظة بني سويف، في قرية الهرم مركز الوسطى.

وأضافت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» أنه تم توزيع 362 مشروعا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما بين «علافة وبقالة وخياطة وأغنام» بمحافظة سوهاج، حيث كانت المشروعات بواقع 97 مشروعا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر»، 100 مشروع بالتعاون مع مؤسسة «صناع الحياة»، 165 مشروعا بالتعاون مع «جمعية نهضة المحروسة بسوهاج».

توزيع 362 مشروعا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي، لمكافحة الفقر من خلال برامج تمكين اقتصادي واجتماعي، تنفيذ التوجيهات القيادة السياسية وأولويات الحكومة فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتي يعد أحد أذرعها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مساعدة الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.