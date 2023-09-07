«التضامن» تعلن خطوات تظلمات تكافل وكرامة.. اعرف طريقة التسجيل
كتب:
محمد سامي الكميلي
10:07 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
تكافل وكرامة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تسجيل تظلمات برنامج تكافل وكرامة، بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، معلنةً أنّ أجمالي الأسر المستفيدة منه 5 ملايين أسرة، ويشمل 22 مليون مواطن.
خطوات تظلمات تكافل وكرامة
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات طلب تظلمات تكافل وكرامة، من خلال استخدام الرقم القومي:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــا.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، بشرط أن تكون البطاقة سارية.
- ظهور نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو متوقفة ونوع البطاقة.
- كتابة الشكوى والضغط على تسجيل.
- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح.
- يطبع المواطن الشكوى التي جرى تسجيلها والضغط على كلمة طباعة.
- ترد وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.
موانع صرف تكافل وكرامة
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، موانع صرف تكافل وكرامة، وهي:
- مكلية عقار بخلاف السكن.
- ملكية أرض زراعية أكثر من نصف فدان.
- العمل بأجر منتظم في في الحكومة أوالقطاع العام أو الخاص.
- السفر خارج البلاد بغرض العمل.
- ملكية سيارات.
- ملكية جرارات.
- ملكية توك توك أو أي مركبة.