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«التضامن» تعلن خطوات تظلمات تكافل وكرامة.. اعرف طريقة التسجيل

كتب:

محمد سامي الكميلي
10:07 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تسجيل تظلمات برنامج تكافل وكرامة، بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، معلنةً أنّ أجمالي الأسر المستفيدة منه 5 ملايين أسرة، ويشمل 22 مليون مواطن.

خطوات تظلمات تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات طلب تظلمات تكافل وكرامة، من خلال استخدام الرقم القومي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــا.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- ظهور نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو متوقفة ونوع البطاقة.

- كتابة الشكوى والضغط على تسجيل.

- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح.

- يطبع المواطن الشكوى التي جرى تسجيلها والضغط على كلمة طباعة.

- ترد وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.

موانع صرف تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، موانع صرف تكافل وكرامة، وهي:

- مكلية عقار بخلاف السكن.

- ملكية أرض زراعية أكثر من نصف فدان.

- العمل بأجر منتظم في في الحكومة أوالقطاع العام أو الخاص. 

- السفر خارج البلاد بغرض العمل.

- ملكية سيارات.

- ملكية جرارات.

- ملكية توك توك أو أي مركبة. 

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