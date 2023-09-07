فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 اليوم.. رابط التقديم والخطوات

يبدأ اليوم الخميس أول أيام فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بقسميها «العلمي– الأدبي» للعام الدراسي 2022 /2023، بحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، ويوضح «الوطن» خلال السطور التالية كل ما يريد طلاب الثانوية الأزهرية معرفته حول التظلمات.

تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر، أن يستمر باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 للدور الثاني بقسميها «العلمي– الأدبي» لمدة 15 يوما، بدأت من اليوم الخميس.

أماكن تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

ويتقدم كل طالب لتظلمات الثانوية الأزهرية 2023 للدور الثاني، إلى مقر الإدارة الأزهرية التابع لها، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، أمس أول الثلاثاء، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وللحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني، يدخل الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا.

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، للقسم العلمي 67.63 %، وبلغت نسبة النجاح العامة 70.36%.