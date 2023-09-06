تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني.. تعرف على موعدها

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنّه سيتم فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022 /2023م‎، بدءًا منغدا الخميس، وستستمر لمدة 15 يوماً.

تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وسيتم تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني، بمقرات الإدارات الأزهرية التابع لها الطالب، ويأتي فتح باب التظلمات بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، ويمكن الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـا

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، للقسم العلمي 67.63 %، وبلغت نسبة النجاح العامة 70.36%، ومن المتوقع أن يعلن الأزهر خلال ساعات رابط التسجيل في تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني.