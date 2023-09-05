نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.. متاحة الآن عبر بوابة الأزه

أعلن وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بنسبة نجاح 70.36%، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور البحث عن النتيجة عبر بوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر

وبلغت نسبة النجاح القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%، ويمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر من هنــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر بالخطوات التالية:

- الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.

- تفعيل هذه الأيقونة بعد ظهور النتيجة رسميا.

- كتابة الرقم القومي للطالب والضغط على عرض النتيجة.