رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.. متاحة الآن عبر بوابة الأزه

كتب:

رؤى ممدوح
02:05 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر - أرشيفية

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر - أرشيفية

أعلن وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بنسبة نجاح 70.36%، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور البحث عن النتيجة عبر بوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر

وبلغت نسبة النجاح القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%، ويمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر من هنــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر بالخطوات التالية:

- الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.

- تفعيل هذه الأيقونة بعد ظهور النتيجة رسميا.

- كتابة الرقم القومي للطالب والضغط على عرض النتيجة.

 

 

اقرأ المزيد:

«الأزهر العالمي للفتوى» يحدد أنواع الأعمال الخيرية ودوافعها ونتائجها

وكيل الأزهر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية في ماليزيا ويبحثان تعزيز التعاون

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع سفراء مصر الجدد في باكستان وموريشيوس وسنغافورة

شيخ الأزهر: ضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية

ما حكم عمرة البدل؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

مؤشرات تنسيق كليات طب وهندسة وصيدلة جامعة الأزهر 2023.. إليك رابط التسجيل

جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الشيخ زويد

«أهمية الفقه الإسلامي ودوره في محاربة التطرف» لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

رابط تنسيق كليات الأزهر 2023.. اعرف طريقة التقديم 

اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث في الأزهر
بقلم رؤى ممدوح