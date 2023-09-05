الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الثانوية الأزهرية الدور الثاني
كتب:
رؤى ممدوح
06:21 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
جامعة الأزهر - أرشيفية
تتجه أنظار واهتمامات طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية عقب ظهور النتيجة، بالبحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.
كليات متاحة لطلبة الثانوية الأزهرية الدور الثاني
وحول الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الثانوية الأزهرية الدور الثاني للبنين والبنات، فهي كالتالي:
- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة.
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة.
- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط.
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط.
- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة.
- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.
- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط.
معاهد معاوني القضاء بمختلف المحافظات وهي:
- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة.
- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا.
- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور.
- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف.
- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين في أسيوط.
معاهد متاحة لطالبات الثانوية الأزهرية
- المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.
- المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط.
- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة.
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.
- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.
- معهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية.
- معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة.
- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة.
- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف.
- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط.