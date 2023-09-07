بدء تلقي تظلمات نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية اليوم

تتلقى اليوم، منطقة كفرالشيخ الأزهرية في محافظة كفر الشيخ، تظلمات نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023، إذ تستمر طلبات التقديم على مدار 15 يومًا من اليوم، وذلك بمقر إدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة الأزهرية.

تظلمات الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ

وأوضحت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، في بيان، أنّ فتح باب التظلمات يأتي عقب اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يوم الثلاثاء المنقضي، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

توفير الخدمات للطلاب في كفر الشيخ

وجاء في نص البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ عملية تقديم التظلمات للطلاب تتم بسهولة ويسر، وذلك جراء تعاون بنّاء من قبل العاملين بالمنطقة الأزهرية، لتقديم كافة أوجه المساعدة والعمل على راحة الطلاب.