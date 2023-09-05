استمرار الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة بنها.. اعرف رابط التسجيل

واصل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات الجامعة المختلفة.

وتابع «سمير» أعمال الكشف الطبى بكليتي التربية النوعية والتمريض، بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة محبوبة صبحي وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي المنسق الفني لأعمال الكشف الطبي.

متابعة الكشف الطبي للطلاب الجدد

وأكد «سمير»، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب والعمل على راحتهم.

وأضاف، أن إجراء الكشف الطبي جامعة بنها 2023 للطلاب الجدد يتم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي من هنا.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى تقديم الدعم الفني ومساعدة الطلبة لتسجيل الطلبات في حال وجود أي معوقات في التقديم، وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات الدور السادس البوابة الإلكترونية للجامعة يومياً عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا إلى 3 مساءً.

امتحانات الترم الصيفي بكلية التمريض

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب امتحانات الترم الصيفي بكلية التمريض، وذلك في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب ، كما تفقد أيضا فريق الموسيقي بوحدة المواهب الموسيقية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بحضور الدكتورة أية حلمى مدير الوحدة.

واختتم الدكتور تامر سمير جولته بتفقد ورشة عمل عن الموجات فوق الصوتية والتي ينظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشرى بمركز المحاكاة والمهارات الطبية، وذلك بحضور الدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية وأطباء وأساتذة من جامعات مصرية مختلفة لعرض أحدث ما توصل اليه العلم في مجال أمراض النساء والتوليد وتبادل الخبرات فيما بينهم.