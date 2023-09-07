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وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة طبية بريطانية لتدريب الأطباء

كتب:

مريم الخطري
12:56 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير العام لشركة GMCSI للاستشارات الطبية بالمملكة المتحدة، هيلين فيذرستون، على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع تناول بحث فرص التعاون بين شركة GMCSI والمجلس الصحي المصري، في مجال التعليم الطبي المهني.

وأضاف عبدالغفار أنّ الوزير ناقش إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب البريطاني في تقديم التدريبات للفرق الطبية المصرية، وتطوير اختبارات منح التراخيص الطبية المصري لتتوافق مع معايير المملكة المتحدة.

إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمقدمي الرعاية الصحية

وأوضح عبدالغفار أنّ الجانبين أكدا أهمية العمل معًا في إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان التطوير المهني المستمر، وكذلك ضمان أخلاقيات العمل لمقدمي الرعاية الصحية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس المجلس الصحي المصري، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.