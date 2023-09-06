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وزير الصحة: تقليل معدل الإنجاب يُشعر المواطن بثمار التنمية

كتب:

شريف سليمان
11:48 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الأزمة السكانية في مصر هي «قضية القضايا»، مشيرا إلى أن قضية مصر في التنمية مرتبطة بشكل كبير جدا بقضية السكان.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتمنى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لوضع القضية السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية.

يجب تقليل معدل الإنجاب في مصر

وتابع وزير الصحة والسكان: «نأمل تقليل معدلات الإنجاب في مصر من 2.8 طفل للأسرة الواحدة لأقل من ذلك، وعلى الجميع أن يعمل من أجل هدف واحد وهو تقليل معدل الإنجاب حتى يشعر المواطن بثمار التنمية». 

التعاون مع كل الوزارات

ولفت أن هناك تعاونا مع كل الجهات مثل وزارة التضامن الاجتماعي والتعليم والتعليم العالي من أجل العمل على هذه القضية، ووضع حزمة من الإجراءات تتبناها الدولة المصرية من أجل حل القضية السكانية.

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بقلم شريف سليمان