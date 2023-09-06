«الصحة»: المواطن يشعر بآثار التنمية بشكل أكبر عند التحكم في معدل النمو السكاني

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن أنظار العالم متجهة للعاصمة الإدارية لمتابعة فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر أمس، وجه رسائل واضحة بأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية وتهدد التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة.

انعكاس التحكم في معدل النمو السكاني على التنمية

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»: «نحتاج للتحكم في معدل النمو السكاني ليشعر المواطن بالتنمية، ونحن في تحسن مستمر»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أنفقت المليارات في البنية التحتية على المدارس والفصول، ولو كان معدل النمو السكاني أقل لكان الإنفاق على المدارس وعدد الفصول.

الدولة المصرية تحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي

أكد أن هناك سباقا بين زيادة السكان والموارد، يجعل المواطن لا يشعر بثمار التنمية الاقتصادية، متابعا: «الحمد لله الدولة المصرية تحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي، وهناك ظروف اقتصادية على العالم كله».