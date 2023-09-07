وزير الصحة يبحث تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الطبية بين مصر وصربيا

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، داريا كيسيتش، وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا والوفد المرافق لها.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بحث فرص تبادل الخبرات بين مصر وصربيا في مجال طب الأسرة

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في تبادل الخبرات بين مصر وصربيا في مجال طب الأسرة، وصحة الأمهات والأطفال، وكذلك خدمات الرعاية الصحية المقدمة للحوامل وحديثي الولادة.

وتابع «عبد الغفار» أن اللقاء تناول بحث تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات الطبية في البلدين، خاصة في مجال الجراحات العامة وجراحات الأورام والجراحات الدقيقة.

توجيه الدعوة للجانب الصربي لزيارة المستشفيات المصرية

وقال إن الوزير وجّه دعوة للجانب الصربي لزيارة المستشفيات والمراكز المتخصصة في مجال الأورام مثل مستشفى دار السلام "هرمل"، والتعرف على إمكانيات مصر والخدمات التي تقدمها لمرضى الأورام، مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي ساهمت في الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لملايين السيدات وعلاج المرضى.

وأضاف أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال الكوادر التمريضية المصرية والاستفادة من خبرات دولة صربيا نظرًا لتميزها في هذا المجال.