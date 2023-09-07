رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:14 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
شرطة

شرطة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة عاملان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي،  خارج نطاق السوق المصرفية، متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

حبس شخصين بتهمة الإتجار في مخدري الحشيش والهيدرو بالسويس

حبس 6 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

حبس تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج
بقلم محمد بركات