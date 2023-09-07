ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة عاملان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.