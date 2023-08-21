حبس شخصين بتهمة الإتجار في مخدري الحشيش والهيدرو بالسويس

خضع المتهمان في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في السويس لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإتجار بالمواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن السويس من قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الجناين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية يقول المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.