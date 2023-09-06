توريد 130 ألفا و474 طن قمح لصوامع سوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، في بيان لها، توريد 130 ألفا و474 طن قمح من المواطنين، وتسليمهم إلى شون وصوامع شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنه تم توريد 130 ألفا و474 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، عقب استلامها من المواطنين، بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

وقال وكيل التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم التوريد إلى الصوامع التالية: «صومعة سوهاج، صومعة البلينا، صوامع غرب طهطا، شونة طما الملحقة»، وغيرها من صوامع وشون محافظة سوهاج.

تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بندر طهطا، ما جعلخا تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن «سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل».

صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن

ولفت وكيل تموين سوهاج إلى أن المحافظة يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلوجراما، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن.