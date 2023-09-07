«أساسيات الإسعافات».. دورة تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري في المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أيمن عباس، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية «برامج التوعية بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين»، والتي تهدف إلى إكساب العاملين بالجهاز الإداري مهارات الإسعافات الأولية، ونشر الوعى الصحي والثقافي لديهم، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

عقدت الدورة التدريبية في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة المنوفية، وحضرها العاملون بالجهاز الإداري، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

ويأتي عقد هذه الدورة التدريبية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية وثقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إكساب العاملين بالجهاز الإداري مهارة الإسعافات الأولية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو إكساب العاملين مهارة الإسعافات الأولية، والتي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، موضحًا أن الإسعافات الأولية هي الرعاية المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذي تعرض لحادث مفاجئ، من أجل الحفاظ على حياته حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفي لتلقى العلاج.

كيفية التعامل مع الجروح السطحية والعميقة

واستعرضت الدورة التدريبية شرح تفصيلي لكيفية فحص المصاب والتعامل مع الجروح السطحية والعميقة والحروق والجلطة القلبية.

وشدد محافظ المنوفية، على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتي قد تساهم في إنقاذ حياة إنسان، مقدمًا الشكر إلى هيئة الإسعاف المصرية لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على سلامة المواطنين فى كل مكان.