«الداخلية»: ضبط طرفي مشاجرة تسببت في إنهاء حياة مواطن بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول «3 أشخاص، أحدهم مصاب بعيار ناري، مقيمين بدائرة المركز»، وطرف ثان «3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم»، مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب احتكاك سيارتين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات، وأطلق أحد أفراد الطرف الثاني، عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفي أثناء محاولة إسعافه بإحدى المستشفيات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلي)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.