مصرع شخص في مشاجرة لخلافات عائلية بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء في مشاجرة نشبت بمحافظة الإسماعيلية بسبب خلاف عائلي، فيما انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الحادث لفحص الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بنطاق قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، ووجه بانتقال قولت الشرطة الي مكان البلاغ وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة.

مصرع شخص في المشاجرة

وقالت المصادر الأمنية والطبية، إن المشاجرة أسفرت عن مصرع «أحمد. ح.ع»، 40 سنة، عامل زراعي ومقيم بقرية عين غصين بدائرة المركز خلال المشاجرة، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة برئاسة الدكتور مصعب بدراوي بسيارة إسعاف نقلته إلى مشرحة مجمع الإسماعيلبة الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بالتحفظ على جثمان المتوفى، وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، ومعرفة سبب الوفاة وارفاق تقرير الصفة التشريحية في اوراق القضية.

خلاف أسري وراء الحادث

وقال شهود العيان من جيران المجني عليه، إن خلافا أسريا بين المتهم والمجني عليه لوجود علاقة نسب بينهما تجددت بسببها المشاجرة خلال جلسة عرفية اعتدى فيها 3 أشخاص على المجني عليه بالضرب، مما تسبب في وفاته في الحال.