إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص اليوم، بإصابات متنوعة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الصيفية التابعة للفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

بدأت المشاجرة، بمشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي تعدى خلالها كل طرف على الآخر، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ للسيطرة على المشاجرة، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين لأقرب مستشفى.

مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمنطقة الصيفية التابعة لمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في المشاجرة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 4 أشخاص خلال المشاجرة التي نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

واستدعت قوات الشرطة، سيارات من مرفق إسعاف الفيوم؛ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكنت من فض المشاجرة والسيطرة عليها وضبط طرفيها الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهما.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها.