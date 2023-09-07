«تحديث الصناعة» يبحث الاستفادة من الخبرات الكورية في القطاعات المختلفة

استقبلت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، كيم يونج هيون، لبحث التعاون المشترك من خلال الاستفادة من الخبرات الكورية في العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة

وخلال الاجتماع، أطلعت المدير التنفيذي للمركز، سفير كوريا الجنوبية على الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها من قبل مركز تحديث الصناعة في مختلف القطاعات، والتي تضم 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة.

من جانبه، أكد السفير كيم يونج هيون، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنّ الحكومة الكورية ستبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا من أجل التعاون في العديد من المجالات خلال الفترة الحالية.