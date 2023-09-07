مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024.. سددها على 3 أقساط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لتقسيط المصروفات الدراسية 2023-2024، بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية» بالقرار الوزاري رقم 163، والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس.

مبالغ أقساط المصروفات الدراسية 2023-2024

وتتضمن القرار الوزاري 163، تسدد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024 على 3 أقساط بحساب في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا ً للمبالغ التالية:

- تبلغ قيمة القسط الأول من رياض أطفال والحلقة الابتدائية 130 جنيها، والقسط الثاني 88,60 جنيه والثالث 88 جنيها.

- بالنسبة المرحلة الإعدادية القسط الأول 103 جنيهات، والقسط الثاني 56 جنيها والقسط الثالث 55,60 جنيه.

- وبالنسبة للقسط الأول لصف الأول الثانوي 227 جنيها والقسط الثاني 150,60 جنيه والثالث 150 جنيها.

- يدفع الطلاب من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام القسط الأول 212 جنيهاً والقسط الثاني 150,60 جنيه أما القسط الثالث 150 جنيها.

- أما بالنسبة للتعليم الثانوي الفني تأتي الأقساط وفق ما يلي:

- طلاب الصف الأول الثانوي الفني يدفعون القسط الأول 117 جنيهاً والثاني 55,60 جنيه والثالث 59 جنيهًا.

- باقي الصفوف من بداية الصف الثاني الثانوي الفني بكافة أنواعه، يدفعون القسط الأول 102 جنيه أما القسط الثاني 55,60 جنيه والقسط الثالث يبلغ 55 جنيها.

مواعيد دفع أقساط المصروفات الدراسية 2023-2024

- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.

- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في يناير 2024.

– القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.