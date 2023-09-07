«التعليم» تحدد رسوم الامتحانات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم للامتحانات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، لمرحلة التعليم الأساسي، والثانوية العامة ودبلوم المدارس الثانوية الفنية ودبلوم الدراسات التكميلية، وذلك بالقرار الوزاري رقم 163 بشأن الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية .

رسوم التقدم للامتحانات 2023-2024

وأكدت الوزارة أنه يسدد كل من يتقدم للامتحانات بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية «نظام السنوات الثلاث أو الخمسة» أو الدراسات التكميلية وفقا للأتي :-

- شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي: يُسدد رسم امتحانات إضافي 10 جنيهات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة: يسدد رسم امتحانات إضافي 10 جنيهات، عند التقدم للمرة الأولى أو المرة الثانية و210 جنيهات للمرة الثالثة أو الرابعة، و200 جنيه مقابل خاماتٍ ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية «3 سنوات» و«5 سنوات»: يُسدد رسم امتحانات إضافي 15 جنيهًا عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى إضافة إلى 193 جنيهًا لمستلزماتٍ وخامات امتحانات، و60 جنيهًا عند التقدم للمرة الرابعة إضافة 248 جنيهًا، مقابل مستلزماتٍ وخاماتٍ، و15 جنيهًا تُورد لحساب المدرسة و20 جنيهًا تُورد لحساب المديرية كاحتياطٍ للخامات، وإصلاح العِدد والأدوات الصغيرة.

- دبلوم الدراسات التكميلية: يُسدد 15 جنيهًا رسم امتحانات ورسم إضافي، و193 جنيهًا مقابل خاماتٍ ومستلزمات امتحانات، وعن كل مرة 193 جنيهًا، و15 جنيهًا تُورّد لحساب المدرسة.