مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024.. التعليم تحسم الزيادات

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب زيادات مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، منعا لمحاولات بعض أصحاب المدارس من التلاعب في قيمة المصروفات قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024.

مصروفات المدارس الخاصة2023- 2024 .. مفاجآت

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، في بيان رسمي، صادر عن الوزارة، بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوضح فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تٌطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، حرصا من الوزارة على انتظام العام الدراسي الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية ولحسم الجدل ووضع حد لانتشار الشائعات والتروج لأخبار غير صحيحة على صفحات أولياء الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وغيرها، لذلك أصدرت الوزارة القائمة النهائية لمصروفات العام الدراسي الجديد 2023-2024 .

رسميا.. قائمة مصروفات المدارس الخاصة2023 - 2024

تستعرض«الوطن» قائمة مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024 ونسب الزيادات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي جاءت على النحو التالي :

-اعتمد وزير التعليم 25 % نسبة الزيادة السنوية في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه.

- زيادة 20 % نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه.

- زيادة 15 % في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024 التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف جنيه.

- زيادة 12% في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه.

-زيادة 10% في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه.

- زيادة 7 % في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه.

- زيادة 6% في مصروفات المدارس الخاصة 2023 - 2024، للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر.