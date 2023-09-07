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بهاء سلطان يتعاقد على فيلم «زبدة سايحة».. التصوير خلال أيام

كتب:

ضحى محمد
02:25 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
بهاء سلطان

بهاء سلطان

تعاقد المنتج والمخرج حامد صالح، مع الفنان بهاء سلطان، ليصبح مفاجأة فيلم زبدة سايحة، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

ويتكتم مخرج الفيلم حامد صالح عن تفاصيل ظهور دور بهاء في الفيلم، مشيرا في بيان صحفي، إلى أن دوره سيكون مفاجأة للجميع، لأنه مطرب مهم ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، ويواصل المخرج حاليا اختيار أبطال الفيلم، تمهيدا للبدء في تصويره قريبا.

بهاء سلطان يشارك في مهرجان ليلة عمر الغنائي

ومن جهة أخرى، أعلن الفنان بهاء سلطان مشاركته في مهرجان ليلة عمر الغنائي، أكتوبر المقبل، والذي تقام فعالياته في الكويت ويشاركة بالحفل الفنان تامر عاشور.

وسبق وأحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالي ادلعك». 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.