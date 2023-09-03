بهاء سلطان وتامر عاشور يشاركان في مهرجان «ليلة عمر» أكتوبر المقبل

أعلن الفنان بهاء سلطان مشاركته في مهرجان ليلة عمر الغنائي، أكتوبر المقبل الذي تقام فعالياته في الكويت ويشاركة بالحفل الفنان تامر عاشور.

ونشر بهاء سلطان البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «الكويت مستنيكم يوم 13 أكتوبر في كويت أرينا مهرجان ليلة عمر الغنائي».

حفل بهاء سلطان في العلمين الجديدة

وأحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالي ادلعك»، وغيرهما.