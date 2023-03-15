برنامج واحد من الناس على قناة الحياة تريند «تويتر» بعد تأثر عمرو الليثي بصورة والدته

دخل برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شبكة تلفزيون «الحياة»، قائمة التريند على موقع يوتيوب، بعد تأثره بظهور صورة والدته خلال حلقة أمس الأول.

وحل هاشتاج «واحد من الناس» في المركز الثاني بقائمة التريند على موقع تويتر؛ إذ تحدثت الحلقة عن السيدة ليلى الديدي، والدة عمرو الليثي، وظهر خلالها المخرج التلفزيوني نبيل عبد النعيم، الذي فاجئ مقدم البرنامج بالحديث عن والدته، ووصفها بأنها «سيدة عظيمة من السويس».

بكاء عمرو الليثي بسببب والدته

وسلطت الحلقة الضوء على كيف أن ليلى الديدي لها فضل على كل بيت بمصر، لأنها السبب في أن تنتقل البرامج التعليمية من التعليم إلى شاشة التلفزيون.

ويعرض برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، في العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع.