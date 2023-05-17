أحمد فتحي يكشف سبب تركه للتمثيل والسفر للخارج في برنامج «واحد من الناس»

يحل الفنان أحمد فتحي، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه «واحد من الناس» على قناة الحياة، في العاشرة مساء الأحد المقبل، ويكشف خلال الحلقة أسرارا وكواليس خاصة عن نشأته بحي إمبابة وذكريات الطفولة والشباب، وعدم تفوقه بالدراسة، كما يكشف عن أن الفنان محمد هنيدي، كان جاره في المنطقة التي عاش بها.

أحمد فتحي يتحدث عن وفاة والده

ويتحدث أحمد فتحي عن حياته الخاصة ووفاة والده العام الماضي، وتأثير ذلك عليه وعلاقته بوالدته وكفاحه في حياته وكيف تعرف على زوجته نسرين، وأيضا تعرضه لأزمة مالية ترك بعدها التمثيل وسافر للخارج وعمل في العديد من المهن وباع موبايلات، وعن عودته مرة أخرى إلى مصر.

تتناول الحلقة الرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بمشواره الفني، ومنها دور العفريت في فيلم الحرب العالمية الثالثة، وهل كان يرش جسده لمدة 3 ساعات قبل التصوير؟، وحلمه في أن يجسد شخصية مريض بالتوحد، وخوفه من ركوب الأسانسير، ومشكلته مع السفر لمسافات طويلة، وهل فكر في عمل نظام غذائي لخسارة الوزن، وعلاقته بالسوشيال ميديا، وعن آخر أعماله.

موعد عرض برنامج «واحد من الناس»

يعرض برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء الأحد المقبل، على قناة الحياة.