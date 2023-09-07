رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف شوارع عزبتي العسكر والعمدة فرج

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، بدء العمل في رصف شوارع عزبة العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية، وعزبة العسكر، لتنتهي الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رصف شوارع العمدة فرج

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، أعمال استكمال رصف منطقة شوارع العمدة فرج، وخلف المدرسة الصناعية بالكيلو1 وحتى سور النجدة بالكيلو 3، تحت إشراف إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، ضمن خطة 2022-2023 لربطه بشوارع العمدة فرج، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

رصف شوارع عزبة العسكر

كما تابع رئيس المدينة أعمال رصف شوارع عزبة العسكر، بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الإنترلوك، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيدا لأعمال الرصف، وجار تركيب البلدورات والإنترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

ربط الشوارع بالمناطق السكنية

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه جري الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطها بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية.

استكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي

وأضاف أنه جار العمل على قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي، لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.

وأوضح أن ذلك بهدف تحسين مستوى أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق في الأحياء السكنية، ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

وشدد على وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي جري الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة.

ووجه بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء، لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز، ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية؛ لتليق بسكان تلك المناطق التي جرى رصفها، منوها بأن المتسبب في إتلاف أعمال الرصف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتا إلى أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة، تعمل على خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات في جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية، في إطار المصلحة العامة لتليق بمكانة المدينة السياحية العريقة.