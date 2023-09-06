انطلاق برنامج LEGO لتدريب معلمي 76 مدرسة في مطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن تعليم مطروح تنظم البرنامج التدريبي LEGO حتى نهاية شهر سبتمبر قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يستهدف تدريب عدد كبير من معلمي 76 مدرسة ابتدائية بمعدل تدريب 20 مدرسة أسبوعيا بأربع قاعات تدريبية بديوان عام المديرية وإدارتي الضبعة والحمام.

توظيف اللعب كاستراتيجية للتلاميذ

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أن هذا البرنامج التعليمي يقدم محتوي تدريبيا متطورا يهدف إلى توظيف اللعب كاستراتيجية تعليم جديدة للتلاميذ وتنمية مهارات التفكير الابداعي لمعلمي المدارس الابتدائية ويجري تنظيمه تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب والعاملين بالإدارة، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومنظمة اليونسيف، والهلال الأحمر.

الحزم التدريبية

وأشار وكيل تعليم مطروح في بيان إلى أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصا من تعليم مطروح علي تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي مقدماً الشكر لإدارة التدريب تقديراً للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين واحتياجات العمل المنوط بهم.