غلق 5 منشآت طبية غير مرخصة في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن إدارة العلاج الحر أطلقت حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، على المستشفيات الخاصة والعيادات والمعامل، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

التفتيش على 22 منشأة طبية خاصة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر مرت على 22 منشأة طبية خاصة، من مستشفيات وعيادات طبية خاصة ومعامل، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

غلق 5 منشآت طبية غير مرخصة

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه جرى تحرير 63 مخالفة إدارية وفنية، وتم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 5 منشآت، كونها غير مرخصة أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات، لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية

وأكد وكيل الوزارة استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.