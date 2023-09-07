وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية مدرستي علم الروم2 والسواني البحرية

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال جولة ميدانية مفاجئة بمدينة مرسى مطروح، بعض المدارس، وتفقد خلالها مدرستي علم الروم2 للتعليم الأساسي، والسواني البحرية الابتدائية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتهما لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر المقبل.

الالتزام بالانضباط المهني بالمدارس

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال الجولة الميدانية، اليوم، ضرورة مواصلة الانضباط المهني واستمرار الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسؤولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

ووجه وكيل تعليم مطروح، مديري المدرستين بسرعة الانتهاء من كافة الصيانات البسيطة والعمل على تجهيز الحجرات الدراسية والانتهاء من وضع الوسائل التعليمية الجديدة داخلها.

معالجة التصدعات بمباني المدرسة

ووجه وكيل الوزارة خلال معاينة المباني المدرسية، إدارة التخطيط بمخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بمعالجة التصدعات بأسقف الحجرات المدرسية ومعمل الكمبيوتر في مدرسة السواني البحرية، ومعالجة التشققات الحادثة بفناء علم الروم 2 والانتهاء من ذلك قبل إنطلاق الدراسة ضماناً لسلامة وأمان أبنائنا الطلاب.

وأوصى وكيل الوزارة مديري المدرستين بتحقيق منظومة تعاون مثمرة مع أولياء الأمور لحل العقبات التي تواجه مسار العمل والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم باعتبارهم شركاء النجاح في العملية التعليمية، وأكد عاستمرار جولاته الميدانية المفاجأه بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة.