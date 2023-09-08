في بعض الأحيان تتراكم فواتير الكهرباء على المواطنين المؤجلين عمليات دفعها شهرًا تلو الآخر، وذلك يعرضهم لمواجهة عقوبات تصل لقطع الخدمة أو رفع العداد من قبل وزارة الكهرباء لذلك أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في دفع الفواتير المتراكمة، من خلال تقسيط فواتير الكهرباء على 12 شهر أو حتي 24 شهر.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات والأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خطوات وأوراق تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة

1- حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، أو من ينوب عنه بتوكيل عام، لأقرب فرع للشركة، ويحضر معه المستندات التالية:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء، وآخر فاتورة مدفوعة.

- تقديم نموذج طلب تقسيط للمديونية يجري استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

2- الذهاب لإدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، وبعدها الذهاب للموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

3- في حالة عدم إصدار أي فواتير، سوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

4- تقوم الإدارة بارسال موظفا لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

تقسيط فواتير الكهرباء

5- وبعد اصدار الفواتير المتراكمة الخاصة بالكهرباء، سيطلب من المشترك أن يدفع قيمة آخر فاتورة بالإضافة لـ 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، وسيتم تقسيط باقي المبلغ حسب قدرة العميل.

6- إذا توقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يكون لمسؤولي الكهرباء الحق في رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.