افتتاح 7 مشروعات بقطاع الكهرباء في الشرقية بتكلفة 395 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء»، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية

وأضاف المحافظ في بيان، أنّ المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء

أوضح محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه كالآتي:

- لوحة توزيع كهرباء كوبري سليم بمدينة صان الحجر بتكلفة 15 مليون جنيه.

- لوحة توزيع كهرباء الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 105 ملايين جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 100 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط البساتين الجديدة بمركز بلبيس بتكلفة 45 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط السدس بمركز الإبراهيمية بتكلفة 40 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط منشأه صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي.