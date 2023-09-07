6 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

كشفت شركة توزيع الكهرباء شمال القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعملائها خطوة بخطوة، إذ يرغب المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء، بمعرفة الخطوات التي يجب إتباعها، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وتأتي خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة للمواطنين، ضمن توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

1- يقوم المشترك بتسجيل الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية من هنا.

2- بعدها يقوم بالضغط على قسم الخدمات.

3- يتم الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4- يقوم بتحديد اسم المحافظة الخاصة به.

5- يتم إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

6- يقوم بالضغط على زر استعلام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

الخطوة الأولى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

الخطوة الثانية بالضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

الخطوة الثالثة يتم تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

الخطوة الأخيرة الضغط على زر الاستعلام.