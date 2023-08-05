كشف مصدر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف المرحلة الثانية، الذي يأتي عقب الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المحافظة، وحصر الأماكن الخالية في المدارس، للنزول بمجموع القبول من عدمه في المدارس الثانوية حسب كثافة كل مدرسة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف المرحلة الثانية

وعلق مصدر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف المرحلة الثانية، قائلًا: «جاري حاليًا حصر الأماكن الخالية، بعد انتهاء تقديم الملفات بالمدارس الثانوي العام حيث جرى مد فترة التقدم حتى 3 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى الانتظار حتى الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الحالي، وفي حال وجود أماكن خالية سيتم النزول بمجموع القبول».

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف المرحلة الثانية

ومن المقرر الإعلان عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة، عقب الانتهاء من الإحصاءات اللازمة وفقًا للكثافة الطلابية في المدارس الثانوية، والأماكن المتاحة.

وتتيح المرحلة الثانية من التنسيق للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى لأن مجموعهم أقل من الحد الأدنى، إمكانية التقديم مرة أخرى للالتحاق بمدارس الثانوي العام، في حال إذا انخفضت درجات القبول بالمرحلة الثانية.