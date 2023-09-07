ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال تداولات الأسبوع لأول مرة منذ شهر يناير

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.82% لتصل إلى 88.55 دولار للبرميل، متجاوزًة بذلك مستوى الـ88 دولارًا خلال تداولات هذا الأسبوع من فترة 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، للمرة الأولى منذ شهر يناير.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت الأسعار بفضل تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي سلط الضوء على تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام أكثر مما كان متوقعًا بسبب الصادرات القوية، والطلب القوي من المصافي.

تراجع مخزونات النفط الخام

كما أشارت البيانات إلى تراجع مخزونات النفط الخام إلى 422.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 ديسمبر، علاوة على ذلك، أدى اتفاق روسيا مع شركائها من «أوبك+» على تقليص تصدير النفط إلى دعم أسعاره، على أن يتم الإعلان عن المعالم الرئيسية الجديدة للاتفاق الأسبوع المقبل، وهو ما أجج التوقعات بشأن استمرار انخفاض الإمدادات نتيجة اتجاه منظمة «أوبك+» نحو تقليص إنتاجها من النفط.