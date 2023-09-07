أسعار النفط تتراجع اليوم.. وخام برنت يسجل 90.23 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ تسيطر المخاوف بشأن الطلب الناتج عن التباطؤ الموسمي خلال فصل الشتاء، وتوقعات بتقليص الإمدادات من تخفيضات الإنتاج الممتدة في السعودية وروسيا.

العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.23 دولار للبرميل، بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 87.11 دولار للبرميل بعد سبع جلسات من المكاسب.

أكبر مصدرين للنفط في العالم

وكان الخامان القياسيان، قد ارتفعا في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية العام، وهذا بالإضافة إلى تخفيضات أبريل التي اتفق عليها العديد من منتجي «أوبك +»، والتي تستمر حتى نهاية عام 2024.

بيانات الاقتصاد الصيني

وأظهرت بيانات في الاقتصاد الصيني، انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، وانخفضت الواردات بنسبة 7.3%. لكن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 30.9%.

مخزونات النفط الخام الأمريكية

وتشير توقعات أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.