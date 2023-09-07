«من النكبة إلى الدولة».. تفاصيل معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، تفاصيل افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الـ13، والذي افتتحه رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم تحت شعار «من النكبة إلى الدولة» وبمشاركة 390 دار نشر عربية وأجنبية.

افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب

وأوضح بيان اتحاد الناشرين العرب: افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الثالثة عشر تحت شعار: «من النكبة إلى الدولة» برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بحضور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وذلك على أرض المكتبة الوطنية في بلدة سردا، شمال رام الله.

معرض فلسطين الدولي للكتاب

ويشارك في معرض فلسطين الدولي للكتاب 390 دار نشر وتوكيل من بلدان عربية بما يحتوي 61 ألف عنوان، ومن بين الدول العربية التي يشارك منها دور النشر، مصر والأردن والعراق والمغرب ولبنان وسوريا وتونس والإمارت والكويت، والسعودية ومن بين الدول الأجنبية المشاركة في معرض فلسطين تركيا وكندا وبريطانيا.

ويقام معرض فلسطين الدولي للكتاب خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجاري، ويصاحب المعرض برنامجا خاصا يتضمن العديد من الفاعليات الثقافية والفنية.