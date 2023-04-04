«الناشرين العرب» يدعو للمشاركة بمعرض بكين للكتاب في يونيو المقبل

في إطار تفعيل التعاون مع الصين، دعا اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، إلى المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي يعقد في يونيو المقبل في مركز المؤتمرات الصيني.

مواعيد معرض بكين الدولي للكتاب

وبحسب اتحاد الناشرين العرب في بيان صحفي: «تلقينا دعوة من من تياتشنج من فريق معرض بكين الدولي للكتاب ومديرة لحساب منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب والمزمع عقده في الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2023 في مركز المؤتمرات الوطني الصيني».

معرض بكين الدولي للكتاب

ويعد معرض بكين الدولي للكتاب منصة تجمع الناشرين من حول العالم كما أنه يتصدر النشر في الصين مما يعطيه قيمة لدى المهتمين بهذا السوق الفعال ويجتمع الناشرون كل عام من خلفيات ودول مختلفة لتداول الحقوق والتراخيص والتبادل الثقافي والآراء في الصناعة وبالإضافة إلى منصة يصل من خلالها الناشرون للمستهلكين في السوق، ومن الممكن الاطلاع على تفاصيل المعرض من خلال الرابط.

التعاون المصري الصيني

وفي سياق آخر نظمت وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الثقافة والسياحة بجمهورية الصين أمس وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونظيرها الصيني الدكتور هو هيبينغ، فعاليات الصالون الثقافي «الحوار بين الفنانين الصينين والعرب»، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بحضور نخبة من الشخصيات من البلدين.

وقالت خلاله الدكتورة نيفين الكيلاني إن المستقبل سيشهد تنفيذ العديد من مجالات التعاون في المجالات الثقافية والفنية المتبادلة، من أجل تعزيز العلاقات الثقافية الراسخة بين البلدين.