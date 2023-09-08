كل ما تريد معرفته عن فيلم شمس لـ عمرو عبد الجليل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «شمس» العمل السينمائي بدور العرض، بعد فترة طويلة من التحضيرات، لذلك نعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عنه

أبطال فيلم شمس

- الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وأحمد بدير وهدى الإتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي ولبنى ونس ومحمد الغريب.

أحداث الفيلم

تعتمد على التشويق والإثارة بشكل كبير، حول شخص يستقيظ من نومه، يجد نفسه فجأة في مكان لا يعرفه، ولا يعرف التوقيت والزمن الذي يتواجد به، يخبره أحدهم أنّ الأمر له علاقة بالجن، وبحديقة مسكونة كان يذهب إليها إلى حبيبته الأولى وتدعى شمس، تتصاعد الأحداث في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

العمل من من إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي.

شخصية أحمد بدير في الفيلم

يُجسد الفنان أحمد بدير، شخصية «عم سعيد»، حيث روجت الشركة المنتجة للعمل، بقوله: «عم سعيد.. الوحيد اللي عارف سر الجنينة الملعونة!».

يؤدي الفنان عمرو عبد الجليل، شخصية «الدكتور فؤاد»، إذ روجت الشركة المنتجة لدوره، بقولها: «مفتاح الحكاية كلها في إيد الدكتور فؤاد.. يا ترى إيه سر شمس؟».

يُجسد علاء مرسي، شخصية «سيد»: «عنده كل المعلومات ومش بيقول غير اللي محتاج تعرفه!».

شخصية محمود عبد المغني في الفيلم

- يظهر الفنان محمود عبد المغني، بشخصية «خالد»: «بيصحى يلاقي نفسه في مكان غريب ومش عارف هو مين أو جه هنا إزاي؟».