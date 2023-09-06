التفاصيل الكاملة لفيلم «شمس» بعد طرحه في السينمات اليوم

استقبلت دور العرض المصرية، فيلمًا جديدًا يحمل اسم «شمس»، اعتبارًا من اليوم، ومن المُقرر عرضه في دور العرض بالوطن العربي والخليج، غدًا الخميس، ليُنافس في الثلث الأخير من العام الجاري.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات الخاصة بفيلم شمس، بعد طرحه في السينمات، وهي كالتالي:

- الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي «شمس إمبابة».

- الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وأحمد بدير وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي ولبنى ونس ومحمد الغريب.

- العمل من من إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي.

- يُجسد الفنان أحمد بدير، شخصية «عم سعيد»، حيث روجت الشركة المنتجة للعمل، بقوله: «عم سعيد.. الوحيد اللي عارف سر الجنينة الملعونة!».

- يُجسد الفنان عمرو عبد الجليل، شخصية «الدكتور فؤاد»، إذ روجت الشركة المنتجة لدوره، بقولها: «مفتاح الحكاية كلها في إيد الدكتور فؤاد.. يا ترى إيه سر شمس؟».

- يُجسد علا مرسي، شخصية «سيد»: «عنده كل المعلومات ومش بيقول غير اللي محتاج تعرفه!».

- يظهر الفنان خالد الصاوي، بدور «حمادة المحندق»: «مش معروف هو دجال ولا مكشوف عنه الحجاب؟».

- يظهر الفنان محمود عبد المغني، بشخصية «خالد»: «بيصحى يلاقي نفسه في مكان غريب ومش عارف هو مين أو جه هنا إزاي؟».