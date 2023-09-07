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فيلم شمس يحقق 25 ألف جنيه إيرادات في أول أيام عرضه

كتب:

هبة أمين
12:42 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
أبطال فيلم شمس

أبطال فيلم شمس

حقق فيلم شمس، إيرادات تقدر بـ25 ألفا و340 جنيها، في أول أيام عرضه أمس، وحلّ في المركز السابع في قائمة إيرادات الأفلام، حيث سبقته أفلام «العميل صفر، ووش في وش، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، ومرعي البريمو، وع الزيرو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم شمس، في أول أيام عرضه ضعيفة، مقارنة ببعض الأفلام التي تصدرت قائمة الإيرادات منذ عرضها، مثل فيلم العميل صفر والذي حقق 22 مليون جنيه في 3 أسابيع.

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.

قصة فيلم شمس

تدور قصة فيلم شمس في إطار من الغموض حول شخص يستقيظ من نومه، يجد نفسه فجأة في مكان لا يعرفه، ولا يعرف التوقيت والزمن الذي يتواجد به، يخبره أحدهم أنّ الأمر له علاقة بالجن، وبحديقة مسكونة كان يذهب إليها إلى حبيبته الأولى وتدعى شمس، تتصاعد الأحداث في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

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