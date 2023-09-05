جدول عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية اليوم.. فرق محلية ودولية

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء عروضًا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية لليوم الثاني على التوالي على مسارح الحدائق المفتوحة والأندية ومراكز الشباب في بعض المراكز والمدن الي جانب الأندية المطلة على شاطئ قناة السويس في طريق البلاجات السياحي ومنطقة نمرة 6.

أماكن عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء إقامة عروض على مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية لفرق الشرقية وأسوان والشباب والرياضة وأندونيسيا، فيما يشهد مسرح نادي الفيروز عروض لفرق الأقصر والإسماعيلية وسريلانكا.

ويشهد مسرح نادي الدنفاه عروض لفرق الحرية وسوهاج وفلسطين وأندونيسيا فيما يشهد نادي الأسرة عروض ملوي ومطروح والمكسيك وتقدم العريش والهند عروض علي مسرح مدينة التل الكبير.وتبدأ عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بحسب بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية في تمام السابعة مساءا في الحدائق والأندية وتسمتر حتي الحادية عشر مساءا.

محافظ الإسماعيلية: المهرجان واجهة للمحافظة ومصر

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية له شعبية كبيرة ويحظى بإقبال جماهيري على مر الأعوام. وأشار إلى أن المهرجان يعكس الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بشارة في بيان رسمي أن مصر هي أرض الحضارة والتاريخ، وستظل دائمًا ملتقى للفنون والثقافات. وأكد أهمية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية كونه يمثل وجهة حضارية لمصر ويتيح الفرصة للتعرف على التراث الحضاري والثقافي لمختلف شعوب العالم.